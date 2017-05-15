15 травня Церква вшановує святих Бориса і Гліба

15 травня православна церква вшановує святих Бориса і Гліба.

Свято встановлене з нагоди перенесення мощів цих святих у 1072 році. Князі Борис і Гліб, сини Володимира Святославича, були підступно вбиті в 1015 р. за наказом старшого брата Святополка, який оголосив себе спадкоємцем батька, прагнучи захопити владу над усією державою.

Поховали їх у Вишгороді в церкві святого Василія, а в 1072 році мощі Бориса і Гліба були перенесені до нової церкви, названої їхніми іменами. У народі казали «На Бориса і Гліба берися до хліба». Саме з цього дня в українців розпочиналися сільськогосподарські роботи.

15 травня за григоріанським календарем 135 день року. До кінця року залишається 230 днів.

У народі 15-того травня вшановували молодших синів великого князя київського Володимира Святославовича, вбитих після його смерті у 1015 році за наказом їхнього старшого брата Святополка і пізніше канонізованих. На їх честь у Києві у 17 сторіччі було побудовано на Подолі Борисоглібську церкву. Сам храм не зберігся, однак вулиця у Подільському районі й дотепер носить назву Борисоглібська.

Іменинниками 15 травня є:

Борис, Гліб, Зоя, Панас, Роман, Марфа, Іванна.

15 травня святкують:

Міжнародний день сім’ї

Події 15 травня:

1115 — у Київській Русі оголошено перше православне свято — День пам’яті князів Бориса і Гліба.

15 травня народились:

1845 — Ілля Мечников, український науковець, один з основоположників еволюційної ембріології, порівняльної патології, імунології і мікробіології. Лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології 1908 року «За вивчення імунної системи».

1857 – Микола Соловцов (Федоров), український театральний діяч, драматичний актор, режисер; фундатор першого стаціонарного театру у Києві (тепер Національний академічний театр руської драми імені Лесі Українки); один з піонерів кінематографу.

1873 — Павло Скоропадський, генерал, гетьман України у 1918 році.

1891 — Михайло Булгаков, визначний письменник («Майстер і Маргарита», «Собаче серце»).