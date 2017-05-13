13 травня Церква вшановує святого Якова

У народі 13 травня колись вшановували Якова і, виганяючи у цей день корів на пашу, говорили: “На Якова трава ще ніякова”. А також підмічали: «Якщо на Якова теплий вечір і зоряна ніч, то літо буде сухим».

За церковним календарем 13-го травня вшановують Апостола Якова, святого Микиту, святого Ігнатія Брянчанинова, святого Доната і священномученика Василія, мученика Максима. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова: теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця.

Іменинниками 13 травня є:

Максим, Микита, Яків, Гнат, Василь.

Події 13 травня:

1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський. Сьогодні — Національний університет імені Мечникова.

1927 — засновано київський футбольний клуб «Динамо».

1975 — Київське «Динамо» вперше виграло Кубок володарів кубків Європи з футболу, перемігши з рахунком 3:0 угорський клуб «Ференцварош»

1913 — у Петербурзі здійснив перший політ перший у світі 4-моторный літак «Руський витязь» (загальна маса близько 5 000 кг), побудований за проектом авіаконструктора І. І. Сікорського. На його базі пізніше був створений повітряний гігант «Ілля Муромець», що використовувався під час першої світової війни.

13 травня народились:

1849 — Панас Мирний (Рудченко), український письменник, фольклорист, публіцист, громадський і культурний діяч. Автор романів «Хіба ревуть воли як ясла повні?», «Повія», п»єси «Лимерівна», повістей «Лихі люди», «Голодна воля».

1936 – Володимир Підпалий, український поет, видавець. Автор збірок «Зелена гілка», «Повесіння», «В дорогу», «Вишневий цвіт», «Поезії», книжки для дітей «Кожна бджілка — немов лічилка».

Чи знаєте ви, що:

Панас Рудченко (Мирний) ніколи не шукав слави як письменник. Його оточення не знало, що дійсний статський радник Рудченко і письменник Панас Мирний — одна і та ж особа.

У квітні 1892 р. відбулася прем’єра драми Панаса Мирного «Лимерівна». У головній ролі — Марія Заньковецька. Вистава закінчилася під бурхливі оплески, багато разів підіймали завісу. Зачарований грою геніальної актриси, зворушений до сліз, Панас Якович у шалених оваціях, забув свій кодекс: не розкривати, берегти таємницю псевдоніма — і під вигуки публіки «Автора! Автора!» піднявся на сцену. Перед здивованими очима глядачів стояв знайомий багатьом трохи зніяковілий і розчулений колезький радник П.Я. Рудченко.

У подальшому житті Панас Рудченко продовжував дотримуватися утаємниченості щодо своєї письменницької діяльності. І це йому допомогло у 1915р., на 66-му році життя. Його знали і шанували як талановитого й сумлінного, високого за рангом чиновника, а в цей же час полтавська жандармерія розіслала циркуляр про розшук неблагонадійних осіб, серед яких значився і Панас Мирний.

«Рідна країна»