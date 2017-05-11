11 травня Церква вшановує святителя Кирила

Святитель Кирило, єпископ Туровський, народився в тридцятих роках дванадцятого століття в місті Турові на річці Прип’яті в багатих батьків.

З юних років святий Кирило старанно займався вивченням Священного Писання. Він вчився і в греків. У зрілому віці святий Кирило відмовився від спадщини і прийняв постриг у Туровському Борисоглібському монастирі. Він багато потрудився в пості та молитві, та й навчав ченців повному послуху своєму ігумену.

Збереглося три твори святого Кирила про чернече життя, один з яких – «Сказання про черноризський чин від Старого Закону і від Нового» – може бути віднесений до часу перебування його в монастирі. Через деякий час святий Кирило пішов у затвор на стовп, де ще більше посилив подвиги.

Багато людей зверталося до нього за порадою в духовному житті. Святість життя та висока освіченість святого Кирила звернули на нього загальну увагу, і його обрали на Турівську кафедру. У 1169 році святитель Кирило брав участь у соборі, який засудив єпископа Феодора, який зайняв Володимиро-Суздальську кафедру і намагався відокремитися від Київської митрополії.

Святитель Кирило засудив єресь Феодора і склав багато послань до святого князя Андрію Боголюбського, в яких повчав його і наставляв з приводу церковних негараздів у Ростовській землі. З любові до самоти святитель Кирил залишив кафедру і повністю присвятив себе написанню духовних творів. Він склав, ймовірно, слова на все річне коло Господніх свят, але не всі вони збереглися. Повчання святителя Кирила містилися в збірниках поряд з давніми творіннями святих отців. Помер святитель Кирило 28 квітня близько 1183 року. Від сучасників він отримав іменування російського Златоуста.

Святителю Кирилу, єпископу Туровському поставлені пам’ятники в Турові, Гомелі та Мінську, його ім’я носить Мінська духовна академія. Поряд з Ефросинією Полоцькою він є одним з найбільш шанованих білоруських святих.

У народі 11 травня, у день Ясона та Максима, вірили, що можна вилікувати багато хвороб, вживаючи березовий сік. А ще у день Ясона колись спостерігали за погодою: «Якщо цього дня тепла ніч – гарним буде врожай, а ясний схід сонця віщує спекотне літо».

За церковним календарем 11-го травня вшановують Апостолів Ясона, Сосипатра та інших, що з ними постраждали; мучеників Даду, Максима, Квинтиліана, святого Кирила, мучеників Зенона, Євсевія, Неона, Віталія та інших.

Іменинниками 11 травня є:

Зенон, Максим, Кирило, Овсій, Віталій.

Події 11 травня:

1907 — у Києві засноване Українське наукове товариство (УНТ) з ініціативи професора Михайла Грушевського (і під його головуванням) за зразком Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Метою організації була популяризація наукової праці, написаної українською мовою.

Товариство мало секції: історичну, філологічну, природничо-технічну; медичну і статистичну комісії. Тут співпрацювали всі українські вчені з Наддніпрянщини і деякі з Галичини.

1955 — у Варшаві зібралися представники восьми соціалістичних європейських держав для того, щоб укласти угоду про створення об’єднання, яке буде забезпечувати мир і безпеку у Європі (Варшавський договір).