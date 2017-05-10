10 травня Церква вшановує святого апостола Симеона

10 травня Православна Церква вшановує пам’ять святого апостола і священномученика Симеона, родича Господнього.

Святий апостол і священномученик Симеон, родич Господній, був сином Клеопи, молодшого брата святого Йосифа Обручника. У зрілому віці він побачив чудеса Господа Ісуса Христа, увірував у Нього і став одним з числа сімдесяти апостолів. Святий Симеон проповідував вчення Христове і наставляв в істинах святої віри. Після вбивства святого апостола Якова, першого єпископа Єрусалимського, на його місце християни обрали святого апостола Симеона. У правління імператора Траяна римському правителю Аттику донесли, що святий Симеон походить з роду царя Давида і сповідує християнську віру. Язичники схопили святого Симеона, який у той час був вже столітнім старцем і після довгих мук розіп’яли на хресті.

У дохристиянські часи 10 травня був Днем знахарок. Цього дня до схід сонця збирали трави, а після збору трав жінки влаштували колективне купання в трав’яному напарі і урочистий обід у лісі. Обрядовими стравами цього дня були: вареники, риба, ряжанка. Перед обідом складали пожертви траві – виливали хмільний напій.

За церковним календарем 10 травня вшановують одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа – Симона Зилота. За переказами грецької церкви, Симон Зилот – саме той жених, у якого на весіллі були присутніми Ісус Христос та Богоматір, і де Ісус перетворив воду на вино. В цей день вшановують Апостола і священномученика Симона, праведника Євлогія.

Іменинниками 10 травня є:

Семен, Степан, Стефан.

Події 10 травня:

1230 — у давніх рукописах є інформація про сильний землетрус у Києві, що стався 10 травня за н. с. 1230 року. У Києво-Печерській лаврі церква Св. Богородиці розпалася тоді на чотири частини. Також була зруйнована трапезна.

1993 — На вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.