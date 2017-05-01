1 травня Церква вшановує святого мученика Віктора

Святі мученики Віктор, Зотик, Акиндін, Зінон, Северіян і Кесарій постраждали за часів імператора Діоклетіана.

Коли правитель почав жорстоке гоніння на християн, то одним з перших, хто постраждав був святий великомученик і побідоносець Георгій. Його непохитна віра і мужність під час страждань привели багатьох язичників до Христа.

Святі були настільки вражені стійкістю великомученика Георгія, що привселюдно сповідували свою віру в Христа.

За наказом судді святим мученикам відтяли голови в Нікомидії в 303 році.

Дослідники вважають, що назва «май» походить від імені давньоримської богині Майї – дочки Фавна – покровителя лісів, пасовиськ та стад. А от травнем останній місяць весни називали у нас ще у дохристиянські часи, адже ліки приготовані саме з майських трав вже тоді вважалися найбільш цілющими. Зривати їх бажано було до 10 травня і обов’язково до сходу сонця. А тому колись у ці дні все доросле населення вирушало на левади, щоб запастись ліками на цілий рік.

За церковним календарем, 1 травня вшановують преподобного Іоанна, мучеників Віктора, Зотика, Зенона, Акиндіна і Северина, святителя Косму та преподобного Овксентія.

Народний календар запевняє, що з цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили: «Сій моркву і буряк на Кузьму». У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов’язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в’яз, агруз, зеленіє чорна смородина.

Іменинниками 1 травня є:

Овксентій, Зенон, Кузьма, Віктор, Северин.

Події 1 травня:

1497 — мученицькою смертю від татар загинув митрополит Київський Макарій. Нетлінні мощі святого покояться у Володимирському соборі.

1707 — Англія, Уельс та Шотландія об’єднані в одну державу — Велику Британію.

1886 — у Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, що була атакована поліцією. 4 травня на мітингу-протесту від вибуху бомби загинуло 7 поліцейських і 60 цивільних. Організатори мітингу були заарештовані і засуджені.

У липні 1889 року на Паризькому конгресі 2-го Інтернаціоналу 1-ше травня було проголошено Міжнародним святом трудящих в пам’ять про події 1886 року.

1848 — у Львові створена перша українська політична організація — Головна руська рада.

1892 — у Києві запущено електричний трамвай — перший в Російській імперії.

1943 — Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9.000 євреїв з гетта в м. Броди на Львівщині.

1 травня народились:

1920 — Нонна Копержинська, українська актриса театру і кіно. Народна слава прийшла до неї після ролей у фільмах «За двома зайцями» і «Королева бензоколонки».

«Нонна Копержинська не грала на сцені – вона на ній жила, і в цьому її можна порівняти з Амвросієм Бучмою». (Галина Яблонська).

1 травня святкують:

Свято весни і праці, День міжнародної солідарності трудящих (в Україні, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, це святковий неробочий день).