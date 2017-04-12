Житло у Львові скуповують не переселенці, – головний архітектор Львова

Квартири у новобудовах Львова скуповують не переселенці з окупованих територій, а внутрішній покупець. Про це повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

За його словами, покупців помешкань у Львові з інших областей України – мало.

«У Львові населення не зросло критично. Десь два роки тому тема була тема, що Львівська область приблизно прийняла 25 тис. біженців, але вони не становлять критичні маси, як, до прикладу, у Києві. Як виявилося, в основному покупець на житло є внутрішній. Тобто відсоток людей, які інвестують з Києва, Дніпра на всякий випадок, якщо будуть військові дії на Сході продовжуватись, їх є критично мала маса», – цитує Чаплінського Львівський портал.

Раніше ЗМІ інформували, що за сім років у Львові збудували більше трьох мільйонів квадратів житла.

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