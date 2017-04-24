Збірна України з хокею програла Польщі в матчі чемпіонату світу

У Києві відбувся матч другого туру чемпіонату світу з хокею, в якому збірна України програла команді Польщі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2. Поляки відкрили рахунок у матчі за 4 секунди до закінчення першого періоду, коли точний кидок вдався Томашу Малашинскі. Він завершив комбінацію за участю Гжегожа Пасьюта і Патріка Вронкі.

В кінцівці другого періоду, на 39-й хвилині, Роман Благий після подачі Сергія Кузьмика зрівняв рахунок в матчі – 1:1. Але, в третьому періоді, на 47-й хвилині, Дамьян Капіца після комбінації за участю Мацея Кручика і Крістіана Дзюбінскі, забив переможний гол – 1:2. Таким чином, українська команда програла другий матч поспіль в основний час і не має жодного очка в турнірній таблиці. Лідирує команда Південної Кореї, на рахунку якої 6 очок. Далі йдуть – Угорщина, Польща, Казахстан – 3, Австрія та Україна (0).