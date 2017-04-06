Завтра в Україні похолодає і пройдуть сильні дощі

Згідно з даними українського Гідрометцентру, 7 квітня практично по всій Україні пройдуть дощі.
На сході буде хмарно і без опадів, найтепліше буде в Донецькій і Луганській областях – до +18°.
Жителів південних регіонів очікують зливові дощі, на Херсонщині та в Криму до +16°.
На заході України в п’ятницю похолодає і пройдуть дощі, температура до +11°.
У північних областях пройдуть дощі, без опадів буде лише в Чернігівській області. Температура вдень – до +16°.
У центрі України пройдуть дощі, температура вдень до +18°.