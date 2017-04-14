За три роки АТО загинули 2 тис. 652 військовослужбовця – Міноборони

За три роки АТО загинули 2 тис. 652 військовослужбовця, дістали бойові поранення – 9 тис. 578.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Протягом минулих трьох років у боях за свободу, незалежність та територіальну цілісність України віддали своє життя 2652 військовослужбовця та співробітника ЗСУ, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Державної прикордонної служби та інших військових і правоохоронних формувань», – повідомив він.