За спробу підкупу посадовця Львівської облради підприємця засудили до 5 років тюрми

Особу, яка намагалася підкупити посадовця Львівської обласної ради, засудили на 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Обвинувачення довело, що підсудний пропонував керуючому справами Львівської обласної ради хабар 50 тис. гривень. За ці гроші він сподівався на сприяння у винесенні на розгляд сесії Львівської обласної ради звернень до Прем’єр-міністра України та голови Верховної ради. Зокрема, йшлося про надання Львівщині спеціального економічного статусу та передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування.

Зловмисника викрили працівники Служби безпеки України у Львівській області.

Галицький районний суд м. Львова 31 березня визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція чи обіцянка неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище), та призначив покарання 5 років позбавлення волі із застосуванням спеціальної конфіскації до майна, яке було використано обвинуваченим для вчинення злочину.

Як повідомлялося, у вересні 2016 року посадовцю Львівської обласної ради намагалися дати 50 тисяч гривень “подяки” за винесення на сесію облради проекту рішення із сепаратистським підтекстом. Йшлося про голосування за звернення до президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу. Також у цьому зверненні вирішили натиснути на болючі соціальні питання — пропонували передати органам місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення тарифів на комунальні послуги. Винуватця затримала Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою.

Як стало відомо з компетентних джерел, посадовцю Львівської обл­ради давав хабар підприємець 1970 року народження, громадянин України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на 4−8 років.