За фактом ввезення до Чорнобильської зони сміття зі Львова відкрито кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ввезення до Чорнобильської зони сміття зі Львова.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, 24 квітня поблизу відселених населених пунктів Бобер та Королівка невстановлені вантажівки викинули побутове сміття зі Львова.

Зазначається, що до Іванківського відділення поліції звернувся один з голів органів місцевого самоврядування і повідомив, що виявив купи скинутого сміття біля сіл Бобер та Королівка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції, яка виявила 9 куп відходів. З кожної купи поліцейські вилучили документи або їх фрагменти, які підтверджують походження твердих відходів зі Львова.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, проблема належного захоронення твердих побутових відходів у Львові виникла в травні 2016 року через масштабну пожежу на міському сміттєзвалищі та неможливість подальшої експлуатації полігону відходів.

Сміття зі Львова почали вивозити в інші регіони. З часом почалося безсистемне транспортування та захоронення відходів, почастішали випадки несанкціонованого розміщення відходів у непристосованих місцях, що, своєю чергою, зумовило забруднення довкілля.

21 квітня органи місцевої влади Львова та області підписали меморандум про вивезення сміття з міста на полігони і звалища в інших населених пунктах регіону.