З квартири львівської багатоповерхівки поліція вилучила 5 кг ртуті і сотні набоїв

У Львові працівники поліції виявили в одній з квартир багатоповерхового будинку ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 патронів калібру 5.6 мм.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 10 квітня в квартирі по вул. Драгана працівники поліції виявили ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 набоїв до дрібнокаліберної зброї. Слідчою групою і працівниками ДСНС ртуть і набої з місця події вилучені. По даному факту проводяться слідчі дії. Походження набоїв сучасного взірця і ртуті – з‘ясовують правоохоронці.