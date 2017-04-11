З квартири львівської багатоповерхівки поліція вилучила 5 кг ртуті і сотні набоїв

У Львові працівники поліції виявили в одній з квартир багатоповерхового будинку ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 патронів  калібру 5.6 мм.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 10 квітня в квартирі по вул. Драгана працівники поліції виявили ємність із ртуттю вагою близько 5 кг та 400 набоїв до дрібнокаліберної зброї. Слідчою групою і працівниками ДСНС ртуть і набої з місця події вилучені. По даному факту проводяться слідчі дії.  Походження набоїв сучасного взірця і ртуті – з‘ясовують правоохоронці.

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