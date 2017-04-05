Європарламент проголосував за надання Україні безвізового режиму

Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Відповідне голосування відбулося в рамках пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі, передає УНІАН.

«За» проголосував 521 депутат ЄП, «проти» – 75, утримались 36.

Європарламент «ухвалив свою позицію у першому читанні, прийнявши позицію Комісії. (Європарламент) закликає Комісію повернути це питання до парламенту назад, якщо вона змінить свою позицію по суті чи замінить її іншим текстом. (Європарламент) доручає своєму президенту направити цю позицію Раді, Комісії та національним парламентам», – йдеться в ухваленому рішенні.

Як відомо, Єврокомісія запропонувала видалити Україну з додатку II законодавчого акту № 539/2001 зі списком країн, громадяни яких мають мати візи для перетину зовнішнього кордону, та внести її у список, на які ці вимоги не поширюються.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта) з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.

5 квітня в Європарламенті відбулося обговорення питання безвізу, під час якого було констатовано, що Україна у виконанні вимог для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом ”навіть перевершила очікування” у плані втілення реформ.

Про це під час дебатів заявив польський депутат від групи ”Європейська народна партія” Міхал Боні, який виступав від імені депутат Марія Габріель (Європейські народники, Болгарія). Він зауважив, що доповідач Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Марія Габріель, яка відповідає за питання лібералізації візового режиму для громадян України, дозволила йому виступити від її імені.

Боні нагадав, що 28 лютого завершилися міжінституційні переговори між Європарламентом, Радою ЄС і Єврокомісією щодо ухвалення рішення з візової лібералізації для України. Це рішення було підтверджене Комітетом постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.