Єгипет введе систему електронних віз

Єгипет планує впровадити систему електронних віз для іноземних громадян вже з 1 червня 2017 року.

Про це повідомив міністр туризму країни Яхья Рашид, пише Egypt Independent.

Відзначається, що подати заявку на візу можна буде в будь-якій точці світу. “Після затвердження єгипетською владою копія візи відправляється їм в електронному вигляді”, – уточнив єгипетський міністр. Очікується, що нова система віз послабить навантаження на органи безпеки країни, а також прискорить проходження туристами контролю в аеропортах. Як відомо, МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту, в найближчі три місяці. Зазначені застереження викликані суттєвою активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, у тому числі ІДІЛ, теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти мирних громадян, у тому числі з урахуванням їх релігійної приналежності.