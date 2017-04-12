Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА

Матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА “Реал” – “Баварія” на “Сантьяго Бернабеу” у Мадриді (перша гра – 2:1) і “Лестер” – “Атлетико” на “Кінг Пауер” в Лестері (0:1) назвали у вівторок, 18 квітня, перших півфіналістів нинішнього розіграшу.

Інші учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів визначаться в середу, 19 квітня. “Монако” на домашній арені “Луї II” зіграє з дортмундською “Боруссією” (3:2), а “Барселона” на “Камп Ноу” зустрінеться з “Ювентусом” (0:3).

Жеребкування півфінальної стадії турніру відбудеться 21 квітня у Ньйоні (Швейцарія), матчі пройдуть 2-3 і 9-10 травня.

Фінал головного клубного єврокубка 3 червня прийматиме стадіон “Національний” у Кардіффі (Вельс).

За результатами матчів, першими півфіналістами Ліги чемпіонів УЄФА стали футболісти іспанського клубу “Атлетико”.

Мадридці залишили за бортом турніру чемпіона Англії “Лестер”.

Після домашньої перемоги (1:0) підопічні Дієго Сімеоне у повторному матчі обмінялися голами з господарями арени “Кінг Пауер” – 1:1: на 26-й хвилині Сауль Ньїгес вразив ворота “Лестера” головою після навісу Філіпе Луїса, а на 61- й хвилині паритет відновив Джеймі Варді, вдало зігравши на добиванні після заблокованого удару Бенджаміма Чілвелла.

Футболісти мадридського “Реала” продовжують захист титулу переможців Ліги чемпіонів УЄФА.

Іспанці у додатковий час півфінального протистояння перемогли чемпіона Німеччини мюнхенської “Баварії” – 4:2 (перша гра – 2:1).

Основний час поєдинку на “Сантьяго Бернабеу” у Мадриді завершився на користь “Баварії” (2:1): Роберт Левандовський відкрив рахунок на 53-й хвилині з пенальті, на 78-й Серхіо Рамос став автором автоголу, однак хет-трик Кріштііану Роналду, який відзначився на 76-й, 105-й і 110-й хвилинах, а також гол Марко Асенсіо на 112-й хвилині, вивели до півфіналу “Реал”.