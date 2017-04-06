Відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України з футболу

Дирекція Прем’єр-ліги провела жеребкування півфіналів Кубка України з футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Наразі немає офіційного рішення по матчу «Полтава» – «Шахтар», який не відбувся через скандальне рішення КДК ФФУ. В якості учасника жеребкування формально був переможець цієї чвертьфінальної пари. Пари стадії 1/2 фіналу розподілилися таким чином: переможець пари «Полтава»/«Шахтар» – «Дніпро» «Миколаїв» – «Динамо» Півфінальні матчі відбудуться 26 квітня. Фінал Кубка України зіграють 17 травня. Переможець першої півфінальної пари буде номінальним господарем фіналу.