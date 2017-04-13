Верховна Рада надала пільги для сімей бійців, загиблих в Афганістані

Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому як закон про внесення зміни до статті 15 закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї (реєстраційний номер 5713).

За дане рішення проголосували 269 із 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, передає УНІАН.

Народний депутат України Сергій Куніцин зазначив, що даним законом надано право на отримання пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу членам сімей загиблих на війні в Афганістані. За його словами, близько половини матерів і батьків тих, хто загинули в Афганістані, вже померли. «Ви знаєте, що 3000 афганців було на Майдані, близько 200 загинули на Донбасі, тисячі воюють, сотні поранені», – сказав Куніцин.

Зокрема, йдеться про 50-відсоткову знижку плати за користування житлом (квартирна плата), користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання; 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Також передбачено безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів і безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).