В зоні АТО поранено двох українських військових

В зоні проведення АТО за минулу добу внаслідок підриву на вибуховому пристрої та обстрілу бойовиками позицій Збройних Сил України поранено та травмовано двох українських військових.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу загиблих у лавах ЗСУ немає, двоє військовослужбовців поранені та травмовані. Один дістав поранення в районі Авдіївки – це був підрив на вибуховому пристрої, ще один травмований на позиції Шахта-Бутівка в результаті обстрілу», – сказав речник.

За його словами, вчора на Луганському напрямку було зафіксовано 8 ворожих обстрілів українських позицій, на Донецькому – 9 і на Маріупольському – 27, три з яких із важкого озброєння.