В Україні зросте ціна на горілку

Асоціація «Укргорілка» планує підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілку на 14,3%.

Про це інформує «Інтерфакс-Україна».

Як зазначається, Асоціація підтримала пропозицію міністерства економічного розвитку та торгівлі про зростання вартості горілки в середньому на 10 грн. Мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки становитиме 79,9 грн.

Причиною збільшення ціни «Укргорілка» називала зростання акцизів і вартості спирту. Підвищення має відбутися якнайшвидше.

Також зазначається, що затягування з підняттям мінімальних роздрібних цін на алкоголь призвело до того, що минулого року виробництво горілки в Україні скоротилося на 13%.