В Україні запроваджено сервіс онлайн-перевірки за базами недійсних паспортів

Голова Державної міграційної служби Україні Максим Соколюк сьогодні презентував новий онлайн-сервіс, за допомогою якого можна безкоштовно зробити перевірку у базах даних недійсних, викрадених або втрачених паспортів міграційної служби та МВС.

Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби України.

Як зазначив Соколюк, сервіс буде особливо корисним для громадян та організацій, які довіряють свої кошти або майно іншим громадянам, і покликаний викорінити окремі види шахрайства за допомогою підроблених паспортів.

Найбільш відомим видом шахрайських оборудок є отримання кредитів та позик за чужими документами, у яких переклеєна фотокартка, але є і інші схеми, наприклад у взаємовідносинах орендар-орендодавець житла, прокат обладнання та інструментів тощо.

”Враховуючи слабкий захист від підроблення паспортів зразка 1994 року (книжечок), з січня 2016 року в Україні запроваджено новий біометричний ID-паспорт, проте поступова заміна документів триватиме кілька років. Отже, новий онлайн-сервіс дозволить уникнути будь-яких зловживань у сфері обігу паспортів старого зразка”, – зазначають у ДМС.

Соколюк повідомив, що на сьогодні сервіс містить інформацію про більш ніж 950 тис. недійсних документів і оновлюється щодоби. Сервіс наразі працює у тестовому режимі і у випадку виявлення помилок у його роботі громадяни можуть інформувати міграційну службу за допомогою форми зворотного зв’язку.

Сервіс доступний на сайті міграційної служби за посиланням: nd.dmsu.gov.ua

За даними ДМС, станом на початок квітня в Україні оформлено майже 500 тис. ID-паспортів з електронним чіпом.