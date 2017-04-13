В Україні заборонили продавати авіаквитки без паспортних даних

Із 12 квітня авіапасажири в Україні більше не можуть придбати квиток, не надавши свої паспортні дані. Це пов’язано з набранням чинності Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації», повідомив спеціалізований портал avianews.com.

«Пункт 58 цього закону вказує, що оформлення авіаквитків здійснюється виключно після внесення до системи бронювання прізвища, імені пасажира, його статі, громадянства, дати народження, серії та номера документа, що посвідчує особу», – йдеться у повідомленні.

Європейські авіакомпанії наразі дозволяють купувати квитки на своїх сайтах, вказуючи лише ім’я та прізвище, без введення паспортних даних, проте детальна інформація про пасажира запитується на етапі реєстрації на рейс. Потім ця інформація в рамках системи APIS (система попередньої інформації про пасажира) передається владі країни, куди прямує літак.