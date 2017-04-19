В Україні з 19 липня бізнес зможе не користуватися печатками

З 19 липня наявність або відсутність печатки не матиме жодних юридичних наслідків.

Закон про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, яким, зокрема, встановлюється, що суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатку, але її використання не є обов’язковим, набуде чинності з 19 липня.

Зазначений закон опубліковано 19 квітня в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України” і набере чинності за три місяці після публікації. Згідно із законом, державним органам забороняється вимагати наявність печатки на документах. Документом передбачається, що наявність або відсутність печатки не створює жодних юридичних наслідків. Крім того, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставлення печатки на документі. Така дія передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1700 гривень).

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями (реєстраційний номер 4194) 14 квітня 2017 року.