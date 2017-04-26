В Україні проведуть монетизацію субсидій

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про монетизацію зекономленої суми субсидії на оплату газу та електроенергії, яка торкнеться приблизно 1,5 мільйона українських сімей. Як повідомляє УНІАН, відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 26 квітня.

«Йдеться про внесення змін до порядку призначення субсидій, основним з яких є монетизація залишків субсидій», – сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи відповідну постанову. За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, завдяки монетизації економії за субсидіями приблизно 1,5 мільйона українських сімей отримають виплати до 700 грн. «За нашими розрахунками 1,5 млн українських родин, які змогли забезпечити економію газу й електроенергії для тепла, отримають найближчим часом до 700 грн готівкою, які вони заощадили за опалювальний сезон», – сказав прем’єр. «Ще одна обіцянка, яку я давав, зараз буде виконана Міністерством соціальної політики, і люди це відчують», – зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, 18 березня поточного року віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг проводитиметься у два етапи: перший – на рівні підприємств, що надають послуги, другий – на рівні споживачів цих послуг. В опублікованому 4 квітня тексті Меморандуму України з МВФ уряд взяв на себе зобов’язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго. За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій в поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 млн сімей.