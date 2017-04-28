В Україні набув чинності закон, який змінює правила дорожнього руху

В Україні з 28 квітня набув чинності закон, який змінює правила дорожнього руху щодо руху по колу.

Відповідний закон Про внесення зміни до статті 41 Закону України Про дорожній рух щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу був опублікований 27 квітня в газеті «Голос України» і вступає в силу на другий день після опублікування.

Згідно документу, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Окрім того, цей закон не скасовує дію дорожніх знаків, встановлених перед перехрестями з круговим рухом.

До цього в Україні не було єдиного правила пріоритетності доріг під час проїзду таких перехресть. Вони могли регулюватися світлофорами, знаками пріоритету або просто правилом рівнозначних доріг (перешкода праворуч).