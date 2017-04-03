В Україні готують перепис населення

Міністр соціальної політики Андрій Рева пропонує уряду перенести всеукраїнський перепис населення на грудень 2018 року з 2020 року, як це передбачено постановою уряду на поточний момент.

Про це Рева заявив під час засідання уряду в понеділок, передає УНІАН.

«Постановою Кабінету міністрів передбачається, що такий перепис буде проведено у 2020 році, але вчені та фахівці просять, щоб ми прискорили цей процес, щоб ми це зробили не у 2020 році, а в грудні 2018 року», – сказав Рева.

Він зазначив, що, якщо відповідне рішення буде прийнято, то уряд у 2020 році отримає можливість закласти правильні орієнтири при плануванні подальших кроків розвитку країни.

У свою чергу прем`єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв розглянути це питання.

«Я думаю, що ми це опитування ще обговоримо, але я думаю, що дуже важливо робити перепис, я тут згоден, і ми окремо обговоримо, в які терміни і що потрібно, щоб це зробити», – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв`язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Останній раз перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об`єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку один раз на 5-10 років. Дані, які старші за 10 років, за оцінками експертів ООН, містять занадто багато накопичених помилок і не можуть вважатися релевантними.

У вересні 2016 року уряд ініціював створення міжвідомчої групи для оцінки чисельності та статево-вікового складу населення України, а також для прогнозування демографічного розвитку країни.