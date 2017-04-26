В Україні четверо підлітків скоїли суїциди пов’язані з “групами смерті” у соцмережах

Поліція повідомляє про чотири суїциди, пов’язані з діяльністю “груп смерті” у соцмережах.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на голову Нацполіції Сергія Князєва.

При цьому відомство звітує, що запобігло 10 спробам суїцидів підлітків, які реєструвалися у “групах смерті”.

За словами очільника поліції, правоохоронці виявили 926 груп “самогубств”, 600 уже заблокували.

Сергій Князєв зазначив, що найбільш вразливими до негативного впливу соцмереж є діти від 13 до 17 років, у яких є проблеми у спілкуванні. Такі діти більшість часу проводять в інтернеті, де масово вступають у різні закриті групи.

Наразі слідчі розслідують 35 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, правоохоронці в Україні останнім часом неодноразово звертались до батьків з проханням уберегти своїх дітей від гри “Синій кит”. Популярність серед підлітків цієї гри називають загрозливою, а саму гру смертельною.

“У гри багато назв: “Тихий дім”, “Море китів”, “Розбуди мене о 4:20″, але результат завжди однаковий – самогубство дитини. За правилами, дитина повинна виконувати різноманітні квести, що пов’язані із заподіянням собі шкоди”, – ідеться у заяві Черкаської прокуратури.

Окрім цього, діти почали долучатися до небезпечної гри під назвою “Зникни на 24 години”. Суть цієї гри в тому, що дитина повинна піти з дому та не давати про себе знати добу.

Правоохоронці просять батьків підвищити увагу до психологічного стану підлітків та не допустити їхньої участі у іграх. Батьків також просять перевіряти, чи є на тілі дитини порізи та малюнки, не дозволяти дітям постійно сидіти у соцмережах, натомість організовувати їм дозвілля.

Українська поліція станом на початок березня заблокувала понад 500 “груп смерті” та 200 акаунтів їхніх організаторів.

Правоохоронці фіксували спроби самогубств, зокрема, на Львівщині, Київщині.