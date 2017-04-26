В Україні четверо підлітків скоїли суїциди пов’язані з “групами смерті” у соцмережах

Поліція повідомляє про чотири суїциди, пов’язані з діяльністю “груп смерті” у соцмережах.  

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на голову Нацполіції Сергія Князєва.

При цьому відомство звітує, що запобігло 10 спробам суїцидів підлітків, які реєструвалися у “групах смерті”.

За словами очільника поліції, правоохоронці виявили 926 груп “самогубств”, 600 уже заблокували.

Сергій Князєв зазначив, що найбільш вразливими до негативного впливу соцмереж є діти від 13 до 17 років, у яких є проблеми у спілкуванні. Такі діти більшість часу проводять в інтернеті, де масово вступають у різні закриті групи.

Наразі слідчі розслідують 35 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, правоохоронці в Україні останнім часом неодноразово звертались до батьків з проханням уберегти своїх дітей від гри “Синій кит”. Популярність серед підлітків цієї гри називають загрозливою, а саму гру смертельною.

“У гри багато назв: “Тихий дім”, “Море китів”, “Розбуди мене о 4:20″, але результат завжди однаковий – самогубство дитини. За правилами, дитина повинна виконувати різноманітні квести, що пов’язані із заподіянням собі шкоди”, – ідеться у заяві Черкаської прокуратури.

Окрім цього, діти почали долучатися до небезпечної гри під назвою “Зникни на 24 години”. Суть цієї гри в тому, що дитина повинна піти з дому та не давати про себе знати добу.

Правоохоронці просять батьків підвищити увагу до психологічного стану підлітків та не допустити їхньої участі у іграх. Батьків також просять перевіряти, чи є на тілі дитини порізи та малюнки, не дозволяти дітям постійно сидіти у соцмережах, натомість організовувати їм дозвілля.

Українська поліція станом на початок березня заблокувала понад 500 “груп смерті” та 200 акаунтів їхніх організаторів.

Правоохоронці фіксували спроби самогубств, зокрема, на Львівщині, Київщині.

 

Новини за темою

 
Loading...