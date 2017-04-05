В офісі Львівської залізниці проходять обшуки

У будинку управління Львівської залізниці на вул. Гоголя, 1 проходять обшуки за участі озброєних правоохоронців.

Мова йде про співробітників київського СБУ, однак офіційного підтвердження цієї інформації нам поки не вдалося отримати.

У той же час правоохоронці проводять обшуки у головному офісі братів-нардепів Дубневичів. Речниця Ярослава Дубневича підтвердила факт обшуків, однак стверджує, що «обшуки проходять в орендарів». У чотириповерховому бізнес-центрі на вул. Лазаренка,1 розташовані офіси більшості компаній, які належать або перебувають під контролем братів Дубневичів – зокрема, і ТОВ «Корпорація “КРТ”», яку НАБУ підозрює у масштабних зловживаннях на «Укрзалізниці», а також ТОВ «ФК “Енергія-Інвест”» та «”АПП” Львівське».

Начальник УСБУ у Львівській області Віктор Андрейчук відмовився коментувати інформацію про обшуки. Від коментарів відмовились і в Львівському територіальному управлінні НАБУ.

Як повідомлялося, у липні минулого року детективи НАБУ затримали начальника департаменту планування і контролю за закупівлями ПАТ «Укрзалізниця» за підозрою в участі у корупційній схемі заволодіння державними коштами під час проведення закупівель ДП «Укрзалізничпостач», яка є філією ПАТ «Укрзалізниця». Також повідомлялось, що впродовж 2015 року службові особи ДП «Укрзалізничпостач» штучно завищували вартість предметів закупівлі метизної продукції на суму понад 20 млн гривень (при закупівлях на приблизно 50 млн грн), забезпечували оплату, легалізували одержані незаконним шляхом кошти. У цій справі детективи НАБУ затримали заступника директора ДП, який був головою комітету з конкурсних торгів, і начальника профільного відділу ДП – члена комітету з конкурсних торгів.

Наприкінці березня у НАБУ повідомили, що завершили розслідування у цій справі та оголосили підозру шести особам. Однак, за інфорацією НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в односторонньому порядку закрила провадження стосовно одного з них, а саме начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця». Також, за інфрмацією НАБУ, ці самі особи у 2016 році намагалася повторити злочин. Їх планам вдалось завадити завдяки рішенню Антимонопольного комітету України. Цим рішенням філію «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» (колишнє ДП «Укрзалізничпостач») зобов’язали скасувати одну із закупівель, в результаті якої державне підприємство могло втратити ще майже 44 млн грн.

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