В Кабміні заявляють про вирішення проблеми з вивезенням сміття зі Львова

Кабінет міністрів України у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією та місцевими органами самоврядування Львівщини знайшли вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів, що утворюються на території м. Львів.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зокрема, згідно з повідомленням, сміття з міста буде вивозитися та утилізуватися на полігонах інших міст Львівської області на той час, поки Львівська міська рада прийме остаточне системне рішення щодо способу подальшої утилізації ТПВ, які утворюються у місті.

Як зазначають в Кабміні, домовленості щодо прийому сміття зі Львова на полігонах області буде закріплено у Меморандумі про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони або звалища захоронення твердих побутових відходів.

«Документ буде підписано сьогодні, 21 квітня, у присутності віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона головою Львівської ОДА, головою Львівської обласної ради та головами міських рад Львівщини», – йдеться в повідомленні.