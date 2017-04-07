В ДСНС попереджають про підйом рівнів води на річках Львівщини

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають про підйом рівнів води на річках України.

За даним Укргідрометцентру, в результаті очікуваних опадів, 7 квітня на рiчках Закарпаття, бассейнах Сяну, Дністра (в межах Львівської, Івано-Франківської областей), 7-8 квітня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м, в нижнiй течiї Боржави – до 1,5 м над поточними відмітками, без загрози негативних наслідків.

Зазначається, що на Верхньому Дніпрі (у межах України), у нижній течії Прип`яті, на ділянці Десни від Розльот до гирла триватиме розвиток весняного водопілля з повільною інтенсивністю росту рівнів води.