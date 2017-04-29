В аеропорту Львова до «Євробачення» ввели посилені заходи безпеки

У зв’язку із проведенням пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в період з 28 квітня по 15 травня 2017 року в «Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького» запроваджуються посилені заходи безпеки.

Про це інформує прес-служба ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д.Галицького».

«Через проведення «Євробачення» в усіх аеропортах України запровадили підвищений рівень безпеки. Ці заходи передбачають посилення охорони аеропорту, залучення правоохоронних органів до нашої роботи, аби уникнути будь-якої незаконної діяльності на території летовища. Ми не можемо розголошувати, які саме заходи будуть проведені, але запевняю, що через у пасажирів не виникатиме незручностей. Ми лише просимо для реєстрації та проходження контролю на безпеку прибувати до аеропорту завчасно», – розповів виконувач обов’язків заступника генерального директора з авіаційної безпеки аеропорту «Львів» Микола Баглай.

У аеропорту також простять не залишати без нагляду ручну поклажу та багаж, не приймайте будь-яких предметів та посилок від сторонніх осіб для перевезення повітряним транспортом, інформує Zaxid.net.