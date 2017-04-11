Уряд планує з 1 жовтня підвищити пенсії і скасувати оподаткування працюючих пенсіонерів

Уряд у рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування працюючих пенсіонерів.

Про це на прес-конференції за підсумками року роботи уряду повідомив прем`єр-міністр України Володимир Гройсман? Повідомляє УНІАН.

«Ми зробимо осучаснення пенсій для 5 млн 620 тис. українських громадян … Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів», – сказав він.

Зокрема, за словами прем`єр-міністра, для 1,308 мільйонів пенсіонерів підвищення пенсій становитиме до 200 грн, для 1,208 млн осіб – від 200 до 500 грн, для майже 2 млн пенсіонерів вони збільшаться на суму від 500 до 1000 грн, а для 1,1 млн українців – більш ніж на 1000 грн в місяць.

«Осучаснення пенсій буде повністю пов`язано з тим, які внески ми з вами платили. Це має бути абсолютно справедлива, солідарна система. Ми порахували в тому числі зменшення дефіциту пенсійної системи в цьому році і, можу сказати, що наші прогнози показують, що виконати ці всі завдання ми можемо за рахунок усіх цих механізмів», – сказав він.

Гройсман вчергове підкреслив, що в пенсійній реформі, яку уряд пропонуватиме парламенту, немає жодного параметра щодо підвищення пенсійного віку.

«Ми знайшли інші механізми і інструменти, більш справедливі, які у своїй довгостроковій перспективі побудують соціально справедливу пенсійну систему», – сказав прем`єр.

Як повідомлялося, урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої та бездефіцитної пенсійної системи.

Згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.

У свою чергу Україна, згідно з переліком структурних маяків Програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня. Згідно з меморандумом, реформа має сфокусуватися на зменшенні масштабів раннього виходу на пенсію, підвищенні критеріїв необхідної кількості років роботи для виходу на пенсію і створенні мотивації платити внески, а також йти на пенсію пізніше. З урахуванням того, що вплив цих рішень на стан фінансів у пенсійній системі буде поступовим, критично важливо діяти негайно. Згідно з листом про наміри українського уряду, реформа передбачає такі елементи: перший – новий набір опцій для виходу на пенсію, з великою кількістю варіантів пенсійних вікових груп, ніж зараз, що дасть можливість запропонувати вибір, який залежатиме від кількості років роботи; другий – економія 3% ВВП (зменшення дефіциту Пенсійного фонду до 3% з 6% ВВП), у тому числі за рахунок збільшення ефективної кількості років роботи перед виходом на пенсію; третій – переконаність у тому, що українські громадяни отримуватиме пенсії в розмірі, пропорційному їх внескам і адекватному реальній ситуації.