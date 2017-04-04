«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята

«Укрзалізниця» у період великодніх і травневих свят, крім раніше призначених 14 додаткових поїздів, призначила ще 6.

Зокрема, в прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що всього на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 14 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування шести графікових поїздів.

Зокрема, крім раніше призначених 10 додаткових поїздів до Великодня, «Укрзалізниця» призначила ще чотири додаткових поїзди: № 239 Київ – Ужгород, який вирушить зі столиці 16 квітня, з Ужгорода 15 квітня; № 203 Ужгород – Жмеринка, який вирушатиме з Ужгорода 14, 15 квітня; № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, відправлення зі столиці 14, 16 квітня, з Чернівців 15 квітня; № 162/161 Миколаїв – Київ відправлення з Миколаєва 13, 17 квітня, з Києва – 14, 18 квітня.

Крім того, на цей період компанія збільшила періодичність курсування ще шести графікових поїздів: № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, № 148 Одеса – Київ, № 92 Костянтинівка – Одеса, № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, № 136 Одеса – Чернівці, а також поїзду категорії «Інтерсіті+» № 736 Київ – Запоріжжя.

Також повідомляється, що в період травневих свят, крім раніше призначених чотирьох додаткових поїздів, «Укрзалізниця» призначила ще два додаткових поїзди: № 206/205 Миколаїв – Київ, який вирушатиме з Миколаєва та столиці 28 квітня, 2 і 6 травня, а також поїзд № 231 Дніпро – Івано-Франківськ, який вирушатиме з Дніпра 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8 травня, а з Івано-Франківська 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня.

Всього в період із 26 квітня по 10 травня Україною курсуватимуть 6 додаткових поїздів і додаткові рейси 3 графікових поїздів.

Зокрема, поїзд № 148 Одеса – Київ здійснить додаткові рейси з Одеси 26, 28, 29 квітня, 1, 3 5, 6, 8, 10 травня, з Києва – 27, 29, 30 квітня, 2, 4, 6, 7, 9 травня; № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса здійснить додаткові рейси з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня; № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси з Костянтинівки 27, 29 квітня, 1, 3 травня, з Одеси 26, 28, 30 квітня, 2 травня.

У повідомленні відзначається, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомлялося, раніше «Укрзалізниця» призначила до Великодня 10 додаткових поїздів із Києва до Харкова, Львова, Ковеля, Дніпра, Івано-Франківська та Рахова, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода, з Дніпра до Івано-Франківська, з Одеси до Харкова, зі Жмеринки до Ужгорода.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила до травневих свят 4 додаткових поїзди з Києва до Львова і Ковеля, з Одеси до Харкова і з Харкова до Ужгорода.