«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на травневі свята

«Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період травневих свят, крім раніше призначених 14 додаткових потягів призначила ще 9 поїздів.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що загалом на пікові дати з 26 квітня по 10 травня компанія призначила 23 додаткові поїзди і збільшила періодичність курсування 6 графікових поїздів, що зв`язують Одесу з Києвом, Чернівцями, Дніпром, Кривим Рогом і Костянтинівкою, Миколаїв з Івано-Франківськом, а також столицю із Запоріжжям.

Зокрема, у зазначений період в Україні курсуватимуть такі додаткові поїзди: №191/192 Київ – Львів, №197/198 Київ – Ковель, №243/244 Київ – Львів, №207 Київ – Ужгород, №239 Київ – Ужгород, №217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів, №249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, №213 Київ – Солотвино, №271/272 Київ – Хмельницький, №277 Київ – Хмельницький, №162/161 Миколаїв – Київ, №206/205 Миколаїв – Київ, №179 Дніпро – Київ, №796/795 Київ – Суми, №228 Одеса – Львів, №242 Одеса – Ужгород, №270/269 Одеса – Харків, №185 Львів – Ужгород, №231 Дніпро – Івано-Франківськ, №286 Запоріжжя – Львів, №235 Харків – Ужгород, №728 Київ – Харків.