«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на травневі свята

«Укрзалізниця» у період травневих свят, крім раніше призначених 6 додаткових потягів призначила ще 8 потягів.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що загалом на пікові дати з 26 квітня по 10 травня компанія призначила 14 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування 5 графікових поїздів, що зв`язують Одесу з Києвом, Чернівцями, Дніпром, Кривим Рогом і Костянтинівкою, а також Миколаїв з Івано-Франківськом.

Зокрема, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди: №213 Київ – Солотвино, який вирушатиме зі столиці 3, 5, 7, 9 травня, назад 4, 6, 8, 10 травня; №271/272 Київ – Хмельницький, який відправлятиметься з Києва та Хмельницького 29 квітня і 9 травня; №277 Київ – Хмельницький, відправлення зі столиці та Хмельницького 29 квітня, 2, 6, 9 травня; №162/161 Миколаїв – Київ, відправлення з Миколаєва 27 квітня, 5, 9 травня, зі столиці 28 квітня, 6, 10 травня.

Крім того, компанія призначила поїзд №179 Дніпро – Київ, який відправлятиметься з Дніпра і Києва 28, 29 квітня, 2, 9 травня; №796/795 Київ – Суми, відправлення з Києва та Сум 29 квітня, 2, 6, 9 травня; №228 Одеса – Львів, відправлення з Одеси 27, 29 квітня, 5, 8 травня, зі Львова 28, 30 квітня, 6, 9 травня; №185 Львів – Ужгород, відправлення зі Львова та Ужгорода 28 квітня, 2,9 травня.

Як повідомлялося, раніше «Укрзалізниця» призначила до травневих свят 6 додаткових поїздів, що зв`язують столицю зі Львовом, Ковелем та Миколаєвом, Харків з Одесою та Ужгородом, а також Дніпро з Івано-Франківськом.