”Укрзалізниця” за підсумками відбору затвердила на посаді начальника Львівської залізниці

”Укрзалізниця” 24 квітня завершила відкритий відбір кандидатів на посади директорів своїх шести регіональних філій, за підсумками якого обрала переможців конкурсу з 64 кандидатів, які подали заявки на участь.

Зокрема, як повідомила прес-служба ”Укрзалізниці”, 24 квітня правління компанії проголосувало: за призначення Сергія Бугаєва директором Донецької залізниці, який до цього обіймав посаду в.о. заступника начальника структурного підрозділу служби матеріально-технічного забезпечення даної філії; за призначення Миколи Кужавського на пост директора Придніпровської магістралі, який до цього обіймав посаду заступника начальника з реформування цієї філії; за призначення Григорія Бевза на пост начальника Південно-Західної залізниці, який до цього обіймав посаду директора дослідно-механічного заводу ”Карпати”.

Крім того, ”Укрзалізниця” за підсумками відбору затвердила на посадах начальників Львівської та Одеської залізниць Івана Груника та В`ячеслава Єрьоміна відповідно, які до цього обіймали посади в.о. начальників даних філій. Начальником Південної залізниці став Микола Уманець, який до цього обіймав цю посаду.

У прес-службі уточнили, що перший етап відкритого відбору кандидатів на посади директорів регіональних філій ”Укрзалізниці” проходив з 19 січня по 23 лютого 2017 року включно. За підсумками роботи експертної групи компанії з 64 кандидатів, які подали заявки на участь, до другого етапу відбору пройшли 23 претендента. У свою чергу, за результатами відбору другого етапу правлінню ”Укрзалізниці” було рекомендовано розглянути на засіданні заявки 9 кандидатів.

У повідомленні наголошується, що всі учасники пройшли перевірку компетентного органу на корупційну складову.

Як повідомлялося, раніше голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомив, що компанія зазнає труднощів зі звільненням ряду співробітників у зв`язку з їх масовими виходами на лікарняний, і заявив про необхідність проведення відкритого конкурсу на дані посади.

Сам Балчун був призначений на посаду керівника ”Укрзалізниці” за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня минулого року.