«Укрзалізниця» відмовилася підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах

«Укрзалізниця» заявила про те, що не планує у 2017 році підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах, хоча в листопаді минулого року компанія повідомляла про плани підвищити тарифи двічі на 16%.

«У проекті фінансового плану на 2017 рік, який готується на розгляд правління товариства, не планується індексація тарифів на пасажирські перевезення», – повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

У прес-службі наголосили, що вартість проїзду в поїздах далекого прямування залишається незмінною з липня 2014 року.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року «Укрзалізниця» повідомила про плани підвищити тарифи на пасажирські перевезення в два етапи: у першому кварталі 2017 року і в четвертому – щоразу на 16%. Крім того, компанія планувала з січня 2017 року на 10% підвищити вартість проїзду у вагонах I і II класів у швидкісних поїздів «Інтерсіті+».

20 квітня цього року член правління ”Укрзалізниці” Іренеуш Василевський повідомив, що держкомпанія сподівається досягнути компромісу з представниками бізнесу та регуляторними органами в питанні підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, і в разі їх підвищення на 22-25% з червня поточного року очікує одержати додатково 7 млрд грн.

Цього тижня на засіданні правління ”Укрзалізниці” планується розглянути новий фінплан, в якому закладено підвищення вантажних залізничних тарифів з 1 червня.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не раз наголошував, що про підвищення вантажних залізничних тарифів доцільно говорити лише тоді, коли «Укрзалізниця» стане прозорою і відкритою структурою і спрямовуватиме кошти від підвищення тарифів на модернізацію та оновлення рухомого складу.

Раніше в проекті фінансового плану ”Укрзалізниці” на цей рік передбачалося підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом на 25%. Разом з тим, учасники ринку виступають проти підвищення тарифів і пропонують уряду створити незалежний орган, який займався б політикою тарифоутворення на транспорті.