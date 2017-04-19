Українцям обіцяють монетизацію субсидій тільки через кілька років

Монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення може бути проведена не раніше, ніж через 3-4 роки, оскільки ця процедура пов’язана зі значними технологічними труднощами.

Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду в середу, передає УНІАН.

«У наших реаліях, я вважаю, це (монетизація субсидій для населення) може бути через 3-4 роки», – сказав міністр. За словами Реви, на даному етапі державі буде складно забезпечити оперативне відкриття 7 млн банківських рахунків для монетизації отримувачів субсидій. Крім того, з урахуванням високих цін на житлово-комунальні послуги стосовно доходів населення, державі буде вкрай складно проконтролювати цільове використання громадянами коштів, отриманих у рамках монетизації.

Як повідомлялося, 18 березня поточного року віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг проводитиметься у два етапи: перший – на рівні підприємств, що надають послуги, другий – на рівні споживачів цих послуг. В оприлюдненому 4 квітня тексті Меморандуму України з МВФ уряд узяв на себе зобов’язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго. За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій у поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 млн сімей.