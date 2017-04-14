Українці після запровадження безвізу зможуть відвідувати 30 країн – МЗС

Громадяни України після запровадження Європейським Союзом безвізового режиму зможуть відвідувати без віз 30 країн, які входять до складу ЄС та Шенгенського простору.

Як йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України в Facebook, безвізовий режим з ЄС не надаватиме права українцям відвідувати Велику Британію та Ірландію.

”Після запровадження безвізового режиму громадяни України зможуть в’їжджати без віз до усіх держав-членів ЄС (за винятком Великої Британії та Ірландії), а також до 4 держав-асоційованих учасниць Шенгенської угоди: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії”, – інформують в МЗС.

У цьому зв`язку наголошується, що отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Також дипломати вкотре нагадують, що безвізовий режим не надаватиме права на роботу.

”Новий порядок поїздок надаватиме право на безвізовий в’їзд лише з приватною метою: туризм, відвідання друзів чи родичів, пошук бізнес партнерів, відвідання семінарів, конференцій. Безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування, роботу за контрактом і т.п”, – наголосили в МЗС.

Окрім того, дипломати радять, що якщо у громадян є сумніви, чи потрібна їм віза, перед поїздкою проконсультуватися з консульською посадовою особою держави, до якої вони мають намір подорожувати.

Водночас в МЗС запевняють, що ті громадяни, які мають дійсні багаторічні шенгенські візи, видані до запровадження безвізу, можуть в’їжджати на територію ЄС з паспортами старого зразка (не біометричними) протягом усього строку дії віз.

Зазначається, що Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз після запровадження безвізового режиму продовжуватиме діяти. ”Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз застосовуватиметься і після запровадження безвізового режиму, зокрема щодо оформлення віз особам, які користуватимуться паспортами старого зразка”, – заявили дипломати.

В МЗС додали, що запровадження безвізового режиму для короткотермінових поїздок громадян України не матиме впливу на порядок поїздок громадян України, який застосовується в рамках угод про малий прикордонний рух. Зокрема, такі угоди про малий прикордонний рух, укладені з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, застосовуватимуться і надалі.