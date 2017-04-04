Україна планує дозволити продаж сільгоспземель

Україна планує до кінця травня 2017 року ухвалити закон, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, і з 2018 року – після закінчення мораторію – запустити продаж сільгоспземель.

Ухвалення до кінця травня необхідного закону є структурним маяком МВФ, а готовність запустити продаж сільгоспземель міститься в листі Фонду про наміри українського керівництва, повідомляє УНІАН.

«Лібералізація ринку землі, включаючи продаж сільськогосподарської землі, залишається важливою для посилення потенціалу економічного зростання України. У зв`язку з цим ми створили робочу групу з відповідними міністерствами у співпраці зі Світовим банком, яка підготує закон для відкриття ринку землі та її продажу з урахуванням обмежувальних заходів. Ухвалення парламентом закону про обіг сільгоспземель очікується наприкінці травня 2017 року. Після закінчення мораторію на продаж сільгоспземель наприкінці 2017 року з`явиться можливість продажу державної та приватної землі (з 2018 року)», – йдеться в листі.

При цьому українське керівництво повідомило про намір провести роз`яснювальну кампанію для донесення до громадськості переваг цієї реформи.

Як повідомлялося, 6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо підготовки законопроекту про земельну реформу до кінця травня цього року.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.