У зоні АТО військовий застрелив іншого військовослужбовця

У зоні АТО військовослужбовець через необережне поводження зі зброєю застрелив іншого військовослужбовця.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Сьогодні в одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив іншого військовослужбовця. За попередньою інформацією, трагедія сталась внаслідок необережного поводження зі зброєю, йдеться у повідомленні.

Обставини з’ясовуються. На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції.