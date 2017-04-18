У храмах Польщі щонеділі молитимуться українською мовою

Римо-католицькі єпископи надають українцям доступ до своїх храмів, щоб греко-католики могли молитися українською мовою – інформує Польське радіо з посиланням на «Gazeta Wyborcza».

Як зазначається у повідомленні, це результат старань єпископа Вроцлавсько-Ґданської єпархії отця Володимира Ющака, який доклав зусиль, щоб у польських храмах можна було відправляти богослужіння українською мовою.

Вибираючи парафії, представники духовенства враховували, в першу чергу, дані управлінь зайнятості. По всій Польщі проживає нині понад один мільйон українців. Ми повинні реагувати на нову дійсність і збільшення кількості громадян України в Польщі – пояснює отець митрат Юліян Хойняк.

Дотепер така можливість існувала лише при нагоді великих свят, тепер, у містах де живуть українці, богослужіння українською будуть щонеділі.