У Трускавці неповнолітній водій мотоцикла скоїв наїзд на другокласницю.

Внаслідок наїзду 8-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 квітня близько 14.00 на вулиці Стуса у місті Трускавець.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Сузукі», 16-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 8-річну дівчинку з Трускавця.

Внаслідок наїзду другокласниця отримала закритий перелом правої ключиці з незначним зміщенням.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.