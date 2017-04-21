У Росії «Свідків Єгови» визнали екстремістами і заборонили їх діяльність

Верховний суд РФ визнав “Свідків Єгови” екстремістською організацією, ліквідував і заборонив її діяльність на території країни.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на ТАСС.

За позовом Мін’юсту РФ суд прийняв рішення про негайне припинення діяльності всіх 395 відділень “Свідків Єгови” на території Росії. Майно організації суд передав у дохід держави.

У самій організації вже заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційній інстанції Верховного суду РФ. Представник організації зазначив, що вони мають намір дійти до ЄСПЛ, якщо апеляційна інстанція не скасує рішення.

Поки рішення суду не набуло чинності. Якщо організація все ж оскаржить його, то воно стане чинним з моменту оголошення апеляційної постанови. В іншому випадку – через 30 діб.

“Свідки Єгови” – міжнародна релігійна організація, яка дотримується неортодоксальних напрямків в християнстві і відрізняється специфічним трактуванням багатьох релігійних понять.