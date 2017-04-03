У православних християн почався шостий тиждень Великого посту

У православних християн почався шостий тиждень (седмиця) Великого посту.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», шостий тиждень Великого посту, згідно з богослужбовим уставом, називається седмицею Ваій.

Вайі – це пальмові гілки, з якими зустрічали Ісуса Христа жителі Єрусалима під час урочистого входу Господа у це місто.

Шостий тиждень Великого посту готує віруючих до гідної зустрічі великого двунадесятого свята православної церкви – входу Господнього в Єрусалим, що відбудеться 9 квітня. Це свято також називається Вербна неділя або Квітконосний тиждень.

Увечері 8 квітня у всіх церквах освячуватимуть пальмові гілки (вайі) або верби. З освяченими гілками і запаленими свічками віруючі перебуватимуть у храмах до кінця вечірнього богослужіння, що символізує зустріч Ісуса Христа як Царя Слави, який добровільно йшов на страждання.

Крім того, 7 квітня буде ще одне велике двунадесяте свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. За Євангелієм, архангел Гавриїл сповістив Пресвятій Діві Марії про те, що вона незабаром стане матір`ю Господа – Ісуса Христа.

Цього дня, 7 квітня, завершається перша частина Великого посту – Свята чотиридесятниця. Друга частина Великого посту – Страсна седмиця, почнеться 10 квітня.