У Польщі затримали групу митників, яких звинувачують у контрабанді сигарет з Львівщини

Прокуратура Підкарпатського воєводства звинуватила шістьох митників із пунктів пропуску в Медиці та Корчові, що на українсько-польському кордоні у хабарництві. За інформацією прокуратури, митники отримували від українських контрабандистів хабарі у розмірі від 500 до 10 тис. злотих (3,3 – 67 тис. грн) за переправлення сигарет у Польщу.

Як інформує сайт прокуратури Польщі, до окружного суду в Перемишлі надійшов акт звинувачення щодо дев’яти осіб – сімох громадян Польщі та двох українців. Шестеро із них – це працівники митниці у Перемишлі. Один із них вже звільнений з роботи, решта п’ять відсторонені від виконання обов’язків до закінчення слідства. Один із затриманих чоловіків, громадянин Польщі, був посередником і домовлявся про можливість перевезення контрабанди із митниками.

Під час слідства прокуратура встановила, що у період від лютого до травня 2014 року митники, які працювали у автомобільних пунктах пропуску Медика – Шегині і Корчова – Краковець дозволили контрабанду сигарет з України до Польщі. За це митники отримували хабарі у розмірі від 500 до 10 тис. злотих.

Сигарети нелегально постачались у Польщу рейсовими автобусами сполученням Самбір – Перемишль. Коробки із тютюновими виробами були заховані у спеціальних порожнинах автобусів. Прокуратура встановила, що таким чином за один раз через кордон могли провозити від кількасот до тисячі коробок сигарет. Слідчі підозрюють, що один із митників у лютому-травні 2014 року щонайменше десять разів дозволив контрабанду сигарет з України до Польщі.

Усім підозрюваним оголосили підозру в участі в організованій злочинній групі. Українців звинуватили у контрабанді, їм загрожує 5 років в’язниці. Польським митникам загрожує звільнення і до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами Zaxid.net