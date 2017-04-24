У полі біля Львова знайшли тіло молодої жінки

У полі між селом Сокільники Пустомитівського району та околицею міста Львова 23 квітня виявили тіло молодої жінки.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, мертву людину виявили працівники АЗС, яка розташована неподалік. Працівники поліції, яких викликали на місце страшної знахідки, не знайшли біля тіла жодних документів чи мобільного телефону. За попередніми висновками експертів, тіло жінки пролежало в полі кілька тижнів. Наразі працівники поліції встановлюють особу жінки, якій на вигляд близько 30 років, причини та обставини її смерті.