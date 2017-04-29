У передмісті Львова киянин випав з вікна готелю

У селі Пасіки-Зубрецькі Пустомитівського району 30-річний чоловік, мешканеь міста Київ,  випав з вікна готельного номеру.

Як повідомили у Пустомитівському відділенні поліції, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на світанку  28 квітня адміністратор місцевого готелю виявив біля будівлі готелю лежачого на землі  чоловіка, який зупинився у готелі.

Медики, які прибули на виклик госпіталізували чоловіка. Він, як зясувалося згодом, випав з висоти третього поверху готельного номеру. У потерпілого переломи і забої.

Всі обставини отримання тілесних ушкоджень чоловіком – розслідуються.

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