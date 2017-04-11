У МЗС розробили рекомендації для громадян України у зв’язку з терактами

У МЗС розробили рекомендації для громадян України щодо перебування в інших державах у зв’язку з терористичними актами у Санкт-Петербурзі, Стокгольмі, Танті та Александрії, які засвідчили можливість подібної небезпеки у будь-якому куточку світу.

Як йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Facebook, громадянам України в разі скоєння теракту (вибух, застосування вогнепальної чи холодної зброї, спрямування транспортного засобу у натовп) слід адекватно оцінити обстановку, знайти прихисток у найбільш безпечному місці, сповістити наявними засобами зв’язку поліцію чи дипломатичну установу/консульство України.

Необхідно уникати відвідання місць масового скупчення людей, проведення мітингів і демонстрацій, максимально обачно ставитися до відвідання об’єктів туристичної інфраструктури (у т.ч. культових споруд, історичних пам’яток, популярних серед іноземних туристів пішохідних вулиць та майданів у місцях відпочинку).

За відсутності нагальної необхідності доцільно обмежити час перебування у транспортних терміналах і вузлових зупинках громадського транспорту, відвідання адміністративних будівель, торговельно-розважальних комплексів; варто постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні та місці перебування, неухильно виконувати вказівки та рекомендації місцевих правоохоронних органів і влади в цілому, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Рекомендується регулярно інформувати рідних та близьких про свої переміщення у країні, а в разі виникнення загрози життю і здоров’ю – невідкладно встановити контакт з дипломатичною чи консульською установою України в країні перебування за допомогою цілодобової ”гарячої лінії” закордонних дипломатичних установ України або ”гарячої лінії” МЗС України: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua