У Львові знову призупинили опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Львові знову призупиняють: тепло отримуватимуть бюджетні установи.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, зважаючи на чергове зростання температури зовнішнього повітря та з метою економії енергоносіїв та економії коштів мешканців, подача теплоносія до усіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» знову призупиняється. Тепло отримуватимуть лише бюджетні установи на підставі листів-звернень.

Відтак подача опалення до житлових будинків знову призупиняється. Опалення закладів освіти, охорони здоров’я та культури здійснюватиметься на підставі звернень керівників закладів.

Теплопостачальні підприємства Львова будуть проводити щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря, щоб, в разі її пониження, відновити подачу тепла в помешкання львів’ян.