У Львові здійснять пробний запуск трамваю до «Санта-Барбари»

11 квітня відбудеться пробний виїзд трамваю № 8 до Санта-Барбари.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», завтра, 11 квітня, приблизно о 12.00 відбудеться пробний виїзд трамваю № 8 до “Санта-Барбари” (вул. Вернадського).

«Завтра матимемо пробний виїзд трамваю № 8 за продовженим маршрутом до “Санта-Барбари”. Якщо все пройде добре, не буде виявлено жодних дефектів чи проблем, наші трамваї готові курсувати за новим продовжений маршрутом», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».

Пуск трамваю № 8 за продовженим маршрутом – до “Санта-Барбари” (вул. Вернадського) заплановано до Великодня.